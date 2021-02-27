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الكويت تؤيد بيان الخارجية السعودية بشأن التقرير الأميركي عن جريمة مقتل خاشقجي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تأييد دولة الكويت لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال .
وشددت الوزارة في بيان لها اليوم بثته "كونا" على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز إقليميا ودوليا في دعم سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف وسعيها الدائم لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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