ميليشيات إيران بالعراق تتوعد بـ”رد قاس” على الضربة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

بعد الضربة الأمريكية للميليشيات العراقية الموالية لإيران، توعدت ميليشيات الحشد العراقي، واشنطن بـ”رد قاس” على الضربة التي تعرضت لها الميلشيات على الحدود السورية العراقية، موجهة في الوقت نفسه انتقادات للحكومة العراقية.

“قيس الخزعلي” متزعم ميليشيا “العصائب”، قال في تغريدة عبر “تويتر” إن “خروج القوات الأمريكية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار وأن الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك”، فيما قالت ميليشيا “حركة النجباء” إن العملية الأمريكية “لن تمر أبدا دون عقاب ورد قاس من قبل المقاومة يناسب حجمها”.

أبو الاء الولائي متزعم ميليشيات “كتائب سيد الشهداء”، التي تعرضت للضربة إلى جانب ميليشيا حزب الله العراقي: قال عبر “تويتر”: “لم يدهشنا العدوان الاميركي على مواقع فصائلنا المقاومة فهذا أمر متوقع ونحن نخوض حربا لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية أنه غير موجود”، مستنكرا تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي نفى وجود “مقاومة” في البلاد.

وحذرت “كتائب حزب الله” العراقي في بيان لها “من مؤامرة تسعى بعض الأطراف الداخلية المدعومة من السعودية والكيان الصهيوني إلى تنفيذها لدفع واشنطن نحو شن عدوان على مواقع الحشد الشعبي المدافع عن وطنه”، على حد قوله.

وأضافت: إذا ثبت تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم معلومات استخبارية للأمريكيين، “فهو اعتراف خطير بالدور الخياني، هذا الدور الذي ينبغي أن يحاكم من قام به بتهمة الخيانة العظمى”.

أما رئيس “تحالف الفتح” هادي العامري، فقد طالب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأمريكية في الحدود العراقية السورية “وفي الرواية الأمريكية التي تدعي أن هناك تعاونا تم بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأمريكية لتحقيق هذه الضربة”.

وأضاف العامري أن “المعلومات المتوفرة لدينا دلت على أن ذلك استهداف لقوات الحشد الشعبي المتمركزة في الحدود العراقية السورية، وليس كما تدعي وزارة الدفاع الأمريكية بأنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية”.

ومساء الجمعة أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن العراق لم يقدم معلومات استخباراتية إلى التحالف الدولي قبل الضربات الجوية الأمريكية على سوريا، وأعربت عن استغرابها من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن المتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف مواقع داخل سوريا.