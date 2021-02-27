الكشف عن الدولة المتورطة في تفجير السفينة الإسرائيلية بخليج عمان

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

كشف تقرير إسرائيلي اليوم السبت، عن الدولة المتورطة في تفجير سفينة “هيل يسري” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، والتي تحمل علم “باهاما” في خليج عمان.

وسائل اعلام اسرائيلية قالت إن “إسرائيل ترى إيران مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة “هيل يسري” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر وتحمل علم باهما”.

وأفادت شركة أمنية مختصة بالأمن البحري، بأن السفينة التجارية التي تعرضت أمس الجمعة لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية. لافتة إلى أن “السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية”.

إلى جانب ذلك، أكد مالك السفينة، “رامي أونغر”، أنه “لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة أو لأن ملكية السفينة إسرائيلية”، موضحاً أن “السفينة كانت في طريقها من موانئ السعودية إلى سنغافورة وقد تعرضت للانفجار قبالة السواحل العمانية”.

وكانت قناة “كان” الإسرائيلية، لفتت إلى أن “تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني”، بينما نقلت وسائل اعلام عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث.

يذكر أن بيانات ملاحية دولية تشير إلى تبعية هذه السفينة إلى شركة Ray Shipping Ltd، ومقرها في تل أبيب، وأسسها رجل الأعمال أبراهام أونغار المعروف بـ”رامي”، وهو من أثرى أغنياء إسرائيل.