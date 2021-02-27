انفجار لغم في ريف حماة… مقتل 5 سوريات وإصابة 13

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2021 11:58 صباحًا

قال مصدر أمني سوري، السبت، إن خمسة مدنيين قتلوا وأصيب 13 آخرين بانفجار لغم بريف حماة الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر بسيارة تقل عدداً من الأشخاص خلال جمع الكمأة شرق سلمية بريف حماة الشرقي ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.

بدوره، أكد مصدر طبي في مدينة السلمية أن القتلى هم خمس نساء، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب حالة بعض المصابين الحرجة .

وشهدت مناطق ريف السلمية الشمالي الشرقي المحاذية للحدود الإدارية مع محافظة الرقة خلال السنوات الماضية معارك عنيفة بين قوات الجيش السوري ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وقتل العشرات من الأشخاص رجال ونساء، وهم يبحثون عن فطر الكمأة في ريفي الرقة ودير الزور خلال السنوات الماضية وتتهم الحكومة السورية مسلحي داعش بالوقوف وراء قتلهم.

ولا يزال تنظيم “داعش” الإرهابي يستغل ثغرات أمنية في سوريا والعراق لإعادة تموضع عناصره تمهيدا لعودته للواجهة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.