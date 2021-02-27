الكويت تؤيد البيان السعودي بشأن مقتل خاشقجي

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعربت الكويت، السبت، عن تأييدها لبيان السعودية بشأن تقرير الكونجرس الأمريكي حول جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت الخارجية الكويتية أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليميا ودوليا.

كانت الخارجية السعودية، قالت إن “‎حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأية حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة”.

وأكدت ما صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن “هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كل الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.

وأضافت أنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي”.

وعبرت السعودية عن “الأسف بأن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.