ألمانيا على موعد مع موجة ثالثة “قوية” من كورونا في أبريل

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف خبير ألماني، السبت، عن توقعاته بأن تتعرض ألمانيا لموجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد في أبريل/ نيسان المقبل.

وقال الخبير تورستن لير، في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: “الموجة الثالثة من كورونا ستكون قوية مثل الموجة الثانية”.

وتابع “أتوقع الوصول لنفس إحصاءات فترة عيد الميلاد وما قبلها”، مرجحا تسجل البلاد 200 إصابة لكل 100 ألف نسمة في النصف الأول من أبريل/ نيسان المقبل.

وأرجع الخبير ذلك إلى سببين الأول هو “انتشار الطفرة البريطانية وهي أكثر عدوى بنسبة 35% في البلاد”.

وتابع “في الأسابيع المقبلة، سيكون للطفرة البريطانية اليد العليا وتنتشر بصورة أكبر في ألمانيا”.

أما السبب الثاني، فيتمثل في عودة التواصل الاجتماعي بكثافة في الشهرين الجاري والمقبل في ألمانيا، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عدد الإصابات للأمام مرة أخرى.

وسجلت ألمانيا 9 آلاف و762 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، فضلا عن 369 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ المعني برصد الوضع الوبائي في البلاد.

والثلاثاء الماضي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا تشهد موجة ثالثة من كورونا، محذرة من التخفيف السريع لقيود الإغلاق.

وساعد إغلاق الأعمال والمتاجر غير الأساسية وفرض ضوابط على الحدود مع النمسا وجمهورية التشيك، اللتين ظهر فيهما تفش لنسخة متحورة أسرع انتشارا من الفيروس، ألمانيا في خفض الإصابات اليومية الجديدة بـ”كوفيد- 19″.

لكن انخفاض وتيرة التطعيم وخطر تفشي نسخ متحورة سريعة الانتشار من كورونا تم رصدها بالفعل في ألمانيا يمكن أن يزيد صعوبة تخفيف القيود.