حالة الطقس المتوقعة في الإمارات حتى الأربعاء المقبل

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة من اليوم وحتى الاربعاء على النحو التالي: السبت: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الشرقية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً جنوباً صباحاً – انخفاض في درجات الحرارة.



الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف ظهراً في بحرعمان.

الأحد : الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والجزر.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط الى خفيف ظهراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الإثنين: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الثلاثاء: الطقس: رطب صباحاً خاصة على السواحل – صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

الأربعاء: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان