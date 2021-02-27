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حالة الطقس المتوقعة في الإمارات حتى الأربعاء المقبل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة في الإمارات حتى الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة من اليوم وحتى الاربعاء على النحو التالي: السبت: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب او ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً الشرقية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً جنوباً صباحاً – انخفاض في درجات الحرارة.

 

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وقوية أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

 

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف ظهراً في بحرعمان.

 

الأحد : الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على السواحل والجزر.

 

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

 

البحر: مضطرب الموج يصبح متوسط الى خفيف ظهراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

 

الإثنين: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية – ارتفاع في درجات الحرارة.

 

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

 

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

 

الثلاثاء: الطقس: رطب صباحاً خاصة على السواحل – صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع أخر في درجات الحرارة.

 

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

 

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

 

الأربعاء: الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً – صحو إلى غائم جزئي.

 

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

 

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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