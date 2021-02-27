أمريكا نحو اعتماد ثالث لقاح ضد فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

بدأت لجنة خبراء يعد رأيها استشارياً، لكنه سيؤخذ بالاعتبار، أمس الجمعة، درس لقاح «جونسون أند جونسون» تمهيداً لقرار بالموافقة المشروطة عليه ليصبح ثالث لقاح في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تصدر بشكل سريع جداً.



ويجري بث مناقشات اللجنة مباشرة على الإنترنت كما كان الحال قبل التراخيص الطارئة للقاحي «فايزر/ بايونتيك» و«موديرنا» في البلاد.

وتمكن أعضاؤها البالغ عددهم حوالي 20 شخصاً معظمهم من العلماء المستقلين إلى جانب ممثل عن الصناعة وآخر عن المستهلكين، من تحليل بيانات التجارب السريرية التي أجريت على حوالي 40 ألف شخص، بالتفصيل. يمكنهم أيضاً طرح أسئلتهم على ممثلي شركة الأدوية والسلطات الصحية وإصدار انتقادات محتملة لإجراء المناقشات.

والشفافية المعتمدة عبر هذا الإجراء غير معتادة كثيراً، وتهدف إلى طمأنة الناس عبر إظهار جدية العملية.

وقال المسؤول في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بيتر ماركس عند افتتاح النقاشات «نحن نتطلع لهذا اليوم المنتج جداً».

اللقاح الذي تصنعه شركة «جونسون أند جونسون» والذي بدأ استخدامه في جنوب أفريقيا، منتظر بشكل خاص في العالم لأنه لا يتطلب إلا جرعة واحدة. ولديه ميزة أخرى في المجال اللوجستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 0.3 %

يأتي هذا فيما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بـ 0.3 % بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، لتصل إلى 4ر28 مليون إصابة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ للأنباء.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد نفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 0.3 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 55ر3 ملايين إصابة، وبزيادة تبلغ 0.2% بالمقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية نيويورك زيادة 0.6 % في عدد الإصابات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62ر1 مليون إصابة.

وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بواقع 423 حالة وفاة.