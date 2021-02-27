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جرعات لقاح فيروس كورونا الممنوحة بالامارات تشارف 6 ملايين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

خطوات متسارعة تخطوها الإمارات لبلوغ التحصين التام للمجتمع من جائحة «كوفيد 19»، والوصول إلى مرحلة التعافي التام.

 

فقد اقترب إجمالي عدد جرعات اللقاح، التي تم تقديمها في الدولة، حتى الأمس، من حاجز الـ 6 ملايين جرعة لقاح، حيث كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  الاماراتية عن تقديم 87.263 جرعة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات المقدمة 5.933.299 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 59.99 جرعة لكل 100 شخص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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