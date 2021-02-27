مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس، خروج 433 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى اليوم.

ولفت مجاهد، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، إلى وفاة 49 حالة جديدة متأثرةً بأعراض الوباء.

وأوضح أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً إلى تعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 181241 حالة، من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.