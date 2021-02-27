هيئة الصحة الكندية توافق على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

وافقت هيئة الصحة الكندية، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد.



وبذلك يكون لقاح "أسترازينيكا" اللقاح الثالث الذي يتم التصريح به في البلاد لمواجهة كورونا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن "اللقاحات ستستمر في الوصول بشكل أسرع، بينما نقترب من فصل الربيع، ليس فقط لأن شحنات لقاح مودرينا وفايزر ضد كورونا تتصاعد، وهو ما عليه الأمر فعلا، ولكن لأن كندا وافقت الآن على خيار آخر للقاح".

وتابع قائلاً: "هذا الصباح، سمحت الصحة الكندية باستخدام لقاح أسترازينيكا- أكسفورد ضد كوفيد-19"، واصفاً إياه بأنه "خبر مشجع للغاية" في مكافحة البلاد للفيروس الفتاك.

وأشار ترودو إلى أنه تم تأمين 22 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، والتي ستبدأ في الوصول للبلاد في غضون الشهور القادمة.

وقد تعرض ترودو لضغوط من أجل تسريع وتيرة حملة التطعيم في البلاد، حيث تخلفت كندا عن العديد من البلدان الغربية الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة المجاورة، من حيث أعداد الذين تم تطعيمهم.