المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا بالحديدة اليمنية

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

قصفت مليشيات الحوثي، السبت 27 فبراير/ شباط 2021، بالأسلحة المتوسطة، الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب الحديدة.



وقال مصدر محلي، إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين جنوب مركز المدينة بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7.

وأضاف إن المليشيات استهدفت بالأسلحة القناصة منازل المواطنين شمال المدينة في ساعات الظهيرة.

وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين في ظل صمت وتجاهل أممي لتلك الانتهاكات