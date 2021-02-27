مأرب.. أكثر من 54 قتيلاً وجريحاً حوثياً في صرواح وهيلان

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

قُتل وجرح أكثر من 54 عنصراً حوثياً، السبت 27 فبراير/شباط 2021م، بنيران القوات الحكومية والقبائل في صرواح وهيلان بمأرب.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، أن 34 عنصراً قتلوا من مليشيا الحوثي، وجرح آخرون، بنيران القوات الحكومية والقبائل في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب المحافظة.

وذكرت المصادر، أن أفراد القوات الحكومية والقبائل خاضوا معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي في عدّة جبهات بمديرية صرواح، مؤكدًا مصرع 34 عنصراً حوثياً وجرح العشرات خلال المواجهات التي انتهت بفرار مجاميع المليشيات تحت ضربات الأبطال.

وقالت، إن مدفعية القوات الحكومية استهدفت ثكنات وآليات تابعة للمليشيا الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.