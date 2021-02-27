توصية باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في أمريكا

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أوصت لجنة من الخبراء بإجماع أعضائها، الجمعة، باستخدام الولايات المتحدة للقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة والمضاد لكورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.



ويُعتبر رأي هذه اللجنة المكونة أساساً من علماء مستقلين استشارياً لكنه يأتي ليدعم احتمال ترخيص هذا اللقاح من قبل السلطات الصحية الأمريكية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويتوجب الآن أن تعطي إدارة الغذاء والدواء "إف دي إيه" الضوء الأخضر الأخير لاستخدام لقاح جونسون آند جونسون.

واعتبر خبراء اللجنة خلال عملية تصويت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه.

وقد أعطوا رأيهم هذا في نهاية يوم من المناقشات التي بثت مباشرة على الإنترنت، وبعد دراسة تفصيلية لبيانات من التجارب السريرية.

ولتبرير قراره، قال أحد هؤلاء الخبراء، الدكتور جاي بورتنو: "نحن في سباق ضد النسخ المتحورة الجديدة".

وبدأ بالفعل استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في جنوب أفريقيا، وهو يُحقن بجرعة واحدة، كما أنّ له ميزة لوجستية أخرى، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة ما يسهل عملية توزيعه الى حد كبير.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن من هيوستن، الجمعة، بعد تصويت اللجنة: "رأينا جميعنا الأخبار حول لقاح جونسون آند جونسون اليوم، لقاح ثالث آمن وفعال".

وأضاف: "سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتوسيع عملية تصنيع اللقاح، اللقاح الثالث، وتحقيق تقدم أسرع في حملة التطعيم".