شكرا لقرائتكم خبر عن استقر ار متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 27 فبراير 2021، لدى تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.



وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، خلال تعاملات السوق اليوم السبت، أمام الدولار، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

ووفقا "العين الإخبارية" كشف مسح على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، اليوم السبت، نحو 19 جنيها للشراء و19.20 جنيه للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 19.07 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، في بنك الإسكان والتعمير.

فيما جاء أقل سعر عند 18.86 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.90 جنيه للشراء، ,19.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 19 جنيها للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم السبت، عند نحو 15.6456 جنيه للشراء، و15.7456 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، ثابتا عند نحو 22.12 جنيه للشراء، و22.27 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم السبت، عند 4.171 جنيه للشراء، و4.198 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.259 جنيه للشراء، و4.287 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، uk] نحو 51.66 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وحققت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما مثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.