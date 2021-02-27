مشروع "مسام" يتلف كمية جديدة من الألغام الحوثية في شبوة

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي "مسام" كمية جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية ومخلفات الحرب في محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).



وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي، إن الفرق الهندسية أتلفت 8500 من الألغام المضادة للآليات وأخرى فردية ومخلفات خرب غير متفجرة من قذائف مدفعية متنوعة وطلقات رشاشات مدفعية قابلة للانفجار.

ولفت إلى أن الكمية التي تم التخلص منها خلال عملتي إتلاف نفذتهما الفرق الهندسية الساعات الماضية تم تجميعها من مناطق مختلفة في مديريتي عتق مركز محافظة شبوة ومديرية عين غرب المحافظة.