البحرية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر رفح

هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رفح ، بأن طفلتين أصيبتا برصاص قوات الاحتلال أثناء تواجدهما في استراحة على شاطئ بحر رفح مساء أمس الجمعة ، ونقلتا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.

كما هاجمت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين بالرصاص وقنابل صوتية وفتحت صوبها خراطيم المياه قبالة بحر رفح، وهي على بعد 6 أميال بحرية، وأرغمتهم على ترك البحر والعودة إلى الشاطئ.