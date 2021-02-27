شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 19.9 مليون جرعة لقاح كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 9ر19 مليون جرعة لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 في المملكة المتحدة

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المملكة المتحدة بـ 349 ألف و 781جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل ، فإن من المتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين لـ75% من السكان 7 أشهر.

كانت حملة التطعيمات قد بدأت منذ حوالي 10 أسابيع في المملكة المتحدة. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 18ر4 مليون ،فيما بلغ عدد الوفيات 122648 .