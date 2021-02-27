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إعطاء 19.9 مليون جرعة لقاح كورونا في بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 9ر19 مليون جرعة لقاح مضاد لمرض كوفيد- 19 في المملكة المتحدة

ويقدر متوسط معدل التطعيم في المملكة المتحدة بـ 349 ألف و 781جرعة في اليوم. ووفقا لهذا المعدل ، فإن من المتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين لـ75% من السكان 7 أشهر.

كانت حملة التطعيمات قد بدأت منذ حوالي 10 أسابيع في المملكة المتحدة. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 18ر4 مليون ،فيما بلغ عدد الوفيات 122648 .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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