شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تبدأ تطعيم الأطباء بلقاح "فايزر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت كوريا الجنوبية لقاح "فايزر-بيونتيك" اعتبارا من اليوم السبت، بعد يوم من إطلاق برنامجها الشامل للتطعيم ضد فيروس كورونا، بلقاح "استرازينيكا"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وتضم المجموعة الأولى التي ستتلقى لقاحات "فايزر" العاملين في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي، وعددهم 55 ألف، الذين يعالجون المرضى المصابين بفيروس كورونا، حيث سيتلقى 300 منهم اليوم السبت الجرعات الأولى من اللقاح في المركز الطبي الوطني.

وكان قد تم إعطاء لقاح "استرازينيكا" أمس الجمعة لحوالي 18 ألفا و500 من السكان والموظفين تحت 65 عاما في مستشفيات تمريض ومنشآت في مختلف أنحاء البلاد.