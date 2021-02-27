اتهام 300 شخص بأعمال الشغب في مبنى الكابيتول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، أمس، أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير الماضي.



جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حول تهديد الإرهاب المحلي من جانب العديد من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية، حيث قال المسؤولون إن تهديد العنف الذي يرتكبه الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقال جون كارلين، نائب المدعي العام، الذي تولى منصبه في 21 يناير: "كانت الإحاطة الأولى التي تلقيتها في وظيفتي الجديدة تتعلق بالجهود المبذولة لتقديم مرتكبي هجوم 6 يناير إلى العدالة".

وأضاف أنه تم اعتقال نحو 280 من أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي في أعمال شغب عنيفة.

وأشار مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين إرهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية وكذلك الهجمات ضد الحكومة.