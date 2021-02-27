87263 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 87,263 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,933,299 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 59.99 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 2.478 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 377.537 حالة.

وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 187.176 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3.498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 385.160 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.198 حالة.