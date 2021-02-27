شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرعات لقاح فيروس كورونا الممنوحة بالامارات تشارف 6 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطوات متسارعة تخطوها الإمارات لبلوغ التحصين التام للمجتمع من جائحة «كوفيد 19»، والوصول إلى مرحلة التعافي التام.



فقد اقترب إجمالي عدد جرعات اللقاح، التي تم تقديمها في الدولة، حتى الأمس، من حاجز الـ 6 ملايين جرعة لقاح، حيث كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 87.263 جرعة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات المقدمة 5.933.299 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 59.99 جرعة لكل 100 شخص.