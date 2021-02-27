شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تستعيد كلبيها المسروقين سالمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لوس أنجلوس - أ ف ب) استعادت المغنية ليدي جاجا كلبيها المسروقين بعدما وضعت مكافأة مقدارها نصف مليون دولار لمن يرجعهما إليها، على ما أعلنت شرطة لوس أنجلوس. وكان مجهولون قد سرقوا مساء الأربعاء الكلبين «كوجي» و«غوستاف» وهما من نوع البولدوج الفرنسي، بعدما أطلقوا النار على موظف لدى ليدي جاجا كان مكلفاً بالاعتناء بهما خلال نزهة في أحد شوارع لوس أنجلوس، ثم لاذوا بالفرار في سيارة. وكتبت شرطة لوس أنجلوس عبر تويتر: «كلبا ليدي جاجا أعيدا إلى مركز للشرطة المحلية وسُلّما سليمين» إلى ممثل عن النجمة الأمريكية. وأشارت الشرطة إلى أن امرأة لم تكشف هويتها هي التي عثرت على الكلبين واتصلت بأقرباء المغنية، من دون كشف تفاصيل إضافية في ظل استمرار التحقيق الجنائي في القضية. وكانت ليدي جاجا قد كتبت عبر إنستجرام بعد سرقة كلبيها: «قلبي يتألم، وأصلي لكي تكتمل عائلتي مجدداً بفضل عمل خيّر. سأدفع 500 ألف دولار في مقابل عودتهما سليمين». وأضافت: «إذا ما اشتريتموهما أو وجدتموهما من دون علمكم، ستحصلون أيضاً على المكافأة عينها». وكان الموظف المكلف بالاهتمام بالكلبين، راين فيشر، قد أصيب خلال الهجوم وأدخل المستشفى. كما هرب كلب ثالث للمغنية خلال الحادثة، لكنه عاد لاحقاً إلى فيشر. وتمثل كلاب البولدوج الفرنسية جنساً نادراً ومرغوباً، وتباع بآلاف الدولارات، ويسعى المحققون خصوصاً لتحديد ما إذا كان اللصوص قد قاموا بفعلتهم مع الإدراك بأن الكلبين عائدان إلى النجمة، أم أنهما قاما بذلك بهدف إعادة بيعهما. ومن المعروف عن ليدي جاجا تعلّقها الشديد بكلابها التي كثيراً ما ترافقها في المناسبات العامة، وهي تنشر صوراً لها على الشبكات الاجتماعية.