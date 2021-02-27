شكرا لقرائتكم خبر عن ميامي هيت يمدد سلسلة انتصاراته بالفوز على يوتا جاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - رويترز سجل جيمي باتلر 33 نقطة في أعلى رصيد له بالموسم، كما استحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة، ليقود ميامي هيت للفوز 124-116 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية. وسجل دونوفان ميتشل 30 نقطة لجاز الذي يملك أفضل سجل في الدوري بتحقيق 22 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم منذ الثامن من يناير/كانون الثاني. وحقق ميامي خمسة انتصارات متتالية، وخلال الأسبوع الماضي تفوق هيت على آخر بطلين للدوري بفوزه على تورونتو رابتورز (2019) ولوس أنجليس ليكرز (2020). وفي مباريات أخرى سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 24 نقطة ليساعد أوكلاهوما سيتي ثاندر في الفوز 118-109 على أتلانتا هوكس. وحقق ثاندر فوزين متتاليين لأول مرة خلال شهر بينما بدل هوكس بين الفوز والهزيمة في آخر سبع مباريات. وقدم تيو ماليدون 12 تمريرة حاسمة في أفضل رصيد للاعب صاعد هذا الموسم، وعادل رقم راسل وستبروك القياسي مع أوكلاهوما سيتي خلال مباراة واحدة. وأحرز ديارون فوكس 27 نقطة ليقود سكرامنتو كينجس للفوز 110-107 على ديترويت بيستونز لينهي سلسلة من تسع هزائم. وأضاف هاريسون بيرنز 21 نقطة بينما استحوذ ريتشاون هولمز على 17 كرة مرتدة وهو أعلى رقم له بالموسم. وسجل جيرامي جرانت 30 نقطة لبيستونز الذي خسر للمرة الخامسة في ست مباريات. كما سجل كاوي ليونارد 30 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة ليساعد لوس أنجليس كليبرز في الفوز 119-99 على ممفيس جريزليز. وبعد يوم من فوز ممفيس الكاسح 122-94 على كليبرز، ظهر الفريق المنتمي للوس أنجليس بفاعلية أكبر حتى تسجيل سبعة لاعبين رقمين مزدوجين.