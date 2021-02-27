سامباولي مدرباً جديداً لمرسيليا الفرنسي

مرسيليا - أ ف ب أعلن نادي أولمبيك مرسيليا سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، «تغييرات عميقة» في النادي الجنوبي أبرزها إقالة الرئيس جاك هنري إيرو لصالح المدير الرياضي الإسباني بابلو لونغوريا، وتعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرباً جديداً. وأوضح النادي في بيان نشره مالكه الأمريكي فرانك ماكورت: «بالنظر إلى الصعوبة الرياضية والخلاف مع مجموعات من مشجعيه، يعيش مرسيليا منذ أسابيع عديدة مع أزمة كبيرة دفعت ماكورت إلى إدخال مرسيليا في فصل جديد». وأضاف: «هذا فصل جديد لأولمبيك مرسيليا وأنا ملتزم شخصياً بتحقيق نجاح حقيقي». وقال ماكورت: «لقد عهدت رئاسة النادي إلى بابلو (لونغوريا). خبرته كمدير رياضي وكشاف للمواهب لا يضاهيها إلا حبّه للعبة. ستكون أولويته الرئيسية إعادة كرة القدم إلى قلب مرسيليا». وقال لونغوريا البالغ من العمر 34 عاماً والذي انضم إلى الجهاز الفني للنادي العام الماضي «كرة القدم لا يمكن تصورها بدون شغف وهذا التعيين شرف كبير لي وكنت أستعد له منذ أن دخلت عالم كرة القدم». كما وعد ماكورت بأنه سيسافر «هذا الأسبوع» إلى مرسيليا للقاء الجماهير وقادة مجموعات المشجعين من أجل «مناقشة خططه الطويلة الأمد للنادي» الذي اشتراه عام 2016. وتابع «أما بالنسبة لملف المدرب الجديد الذي تم إحضاره ليحل محل البرتغالي أندريه فياش بواش الذي تم إيقافه بداية الشهر، فسيكون الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي كان مرشحاً للمنصب منذ أيام عدة». وتعاقد مدرب منتخبي الأرجنتين وتشيلي السابق (60 عاماً) مع مرسيليا حتى حزيران/يونيو 2023، في اليوم التالي لمباراته الأخيرة على رأس الإدارة الفنية لفريقه السابق أتلتيكو مينيرو البرازيلي. وقال سامباولي في بيان النادي «قيل لي طوال حياتي أن مرسيليا شغف، وأن (ملعب) فيلودروم يضيء عندما يذهب الفريق إلى الملعب»، مضيفاً «مرسيليا فريق الشعب وأشعر بنفسي وسط هذه الحرارة. لسنا هناك للاختباء سنلعب بقوة». وكانت استقالة سامباولي من تدريب أتلتيكو مينيرو الاثنين عززت التكهنات حول اقترابه من الإشراف على الإدارة الفنية لنادي مرسيليا. وكتب سامباولي الذي كان مرتبطاً بالنادي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي، في رسالة وجهها إلى أنصاره أرسلها المتحدث باسمه لوسائل الإعلام: «النهاية حانت. ستكون المباراة الأخيرة يوم الخميس». وأوضحت العديد من وسائل الإعلام أن مدرب المنتخب الأرجنتيني سابقاً (2017-2018)، من المتوقع أن يصبح مدرباً جديداً لنادي مرسيليا خلفاً لفياش بواش المعاقب من إدارة النادي الجنوبي منذ مطلع شباط/فبراير بعدما كشف عن نيته في تقديم الاستقالة. وتولى سامباولي (60 عاماً) تدريب أتليتكو مينيرو في آذار/مارس 2020 وقاده الى الفوز 25 مرة في 44 مباراة (10 هزائم و9 تعادلات). في مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2002، قاد سامباولي فريقا برازيلياً آخر هو سانتوس، بالإضافة إلى أندية في البيرو وتشيلي والإكوادور. تجربته الوحيدة في أوروبا كانت في إسبانيا مع نادي إشبيلية (2016-2017). في رسالته الوداعية، قال سامباولي الذي قاد منتخب تشيلي إلى لقب كوبا أميركا عام 2015، إنه لم يكن يرغب في «الفوز فقط ولكن أن يكون مبدعًا وأن يبني فريقًا، عند مشاهدته على شاشة التلفزيون، يزيل الحزن لبعض الوقت». وأضاف «تتمتع كرة القدم البرازيلية بموهبة لا حصر لها: لقد جعلتني أعيد اكتشاف جمال اللعبة، وهو أمر سيبقى لي إلى الأبد».

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