بعد الضربة الأمريكية لقوات تابعة لإيران بسوريا.. هل ردت طهران بتفجير السفينة الإسرائيلية «مرتبطة بالموساد» في خليج عمان؟.. صور الانفجار

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت قناة «كان» الإسرائيلية أن الانفجار الذي استهدف السفينة المملوكة لإسرائيليين في خليج عُمان خلف فتحتان بقطر حوالي متر في السفينة، وهو ما يهدد بإغراقها.

ونشرت القناة أن مالك السفينة هو رجل الأعمال «رامي أونجر» أحد المقربين من رئيس الموساد «يوسي كوهين».

وأعلنت شركة Dryad Global المختصة بالأمن البحري، أن السفينة التجارية التي تعرضت أمس الجمعة لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية.

وذكرت Dryad Global أن سفينة الشحن المتضررة تبحر تحت علم باهاماس وتحمل اسم MV HELIOS RAY، وهي تابعة لشركة Helios Ray Ltd الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" صحة هذه المعلومات، نقلا عن مصدر أمني خاص.

وأشارت إلى أن السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

من جانبها، تشير بيانات ملاحية دولية إلى تبعية هذه السفينة إلى شركة Ray Shipping Ltd، ومقرها في تل أبيب، وأسسها رجل الأعمال أبراهام أونغار المعروف بـ"رامي"، وهو من أثرى أغنياء إسرائيل.

ورجح أونغار، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن سفينته تعرضت لهجوم بصواريخ أو لغم بحري، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ستحقق في الحادثة بالتعاون معه. حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وقال رجل الأعمال إنه من غير المرجح أن يتم استهداف السفينة بسبب تبعيتها لمالك إسرائيلي، مضيفا أن هذه الحادثة ربما جاءت ضمن "اللعبة الجارية بين إيران والولايات المتحدة".

وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عدم امتلاكها معلومات عن حادثة تشمل سفينة إسرائيلية في خليج عمان.

وتظهر بيانات موقع MarineTraffic.com الخاصة بمتابعة حركة الملاحة البحرية أن السفينة كانت على وشك دخول بحر العرب في الساعة السادسة من صباح اليوم بتوقيت غرينيتش، ثم غيرت فجأة مسارها وتوجهت عائدة نحو مضيق هرمز.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين دفاعيين أمريكيين تأكيدهم أن الانفجار خلف ثغرتين في الجانب الأيسر من السفينة وثغرتين أخريين في الجانب الأيمن فوق الخط المائي، ولا يزال الغموض يلف سبب الحادث.

ورجحت Dryad Global في بيانها عن الحادث وقوف القوات الإيرانية وراء الانفجار.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) قد أكدت أن السفينة المتضررة بأمان وطاقمها بخير، وهي تتوجه إلى أقرب ميناء.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة حوادث غامضة تعرضت لها سفن تجارية في المنطقة في السنوات الأخيرة.



وذكرت المحطة الإسرائيلية أن الأضرار بالسفينة أجبرتها للذهاب لميناء قريب، ويتم الآن فحص الأسباب إن كانت متعلقة بأعمال تقف خلفها إيران، حيث يرجُح أن الانفجار نجم عن لغام زرعه الحرس الثوري.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير بدون مصدر، إن التقدير في إسرائيل هو أن إيران كانت وراء الانفجار، ولم يرد مسؤولون إسرائيليون على الفور على طلبات للتعليق. حسبما نشر موقع "الوطن".

وأظهرت قاعدة بيانات السفن التابعة للأمم المتحدة هوية مالكي السفينة، وهى شركة مقرها تل أبيب تسمى «Ray Shipping Ltd».

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية أن السفينة كانت على وشك دخول بحر العرب نحو الساعة السادسة بتوقيت جرينتش يوم الجمعة قبل أن تستدير فجأة وتبدأ في العودة نحو مضيق هرمز، ولا تزال تُدرج سنغافورة كوجهة لها.

وشهد موقع الانفجار، في خليج عمان، سلسلة انفجارات في عام 2019، إذ ألقت البحرية الأمريكية باللوم فيها على إيران على خلفية التهديدات المتزايدة بشكل حاد بين الرئيس السابق دونالد ترامب والقادة الإيرانيين.

ويأتي الانفجار بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وتعتبر الضربة أول عملية عسكرية تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ضد مجموعات إيرانية، فيما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره العاصمة البريطانية «لندن»، أن 17 مقاتلا مواليا لإيران قتلوا في الغارة الأمريكية، وأشار «البنتاجون» إلى أن مقاتلات أمريكية شنت غارات عديدة على ميليشيات تدعمها إيران في شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق، لافتا إلى أن الغارة دمرت عدة مواقع تستخدمها ميليشيا «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء».