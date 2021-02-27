شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز إنجازات مبادرة "حياة كريمة" فى المرحلة الأولى لتطوير القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين المستوى المعيشى للمواطن، وتطوير البنية التحتية وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، يستفيد منها 4.5 مليون مواطن في مراكز 14 محافظة، وبلغت قيمة تكلفة المرحلة الأولى 13.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 600 مشروع وجارى تنفيذ 1580 مشروع، فى مجالات البنية التحتية للقرى والنجوع، مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، وتوفير سكن كريم للبسطاء من ترميم الأسقف إلى بناء منازل بالكامل، و اهتمت المبادرة بمشروعات جمع القمامة وبحث كيفية إعادة تدويرها

وأكد الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، فى تصريحات سابقة ، إنه تم الانتهاء من ما يزيد عن 95% من مستهدفات المرحلة الأولى الخاصة بـ143 قرية، مشيرًا إلى أن الـ4% المتبقية خاصة ببعض المخالفات المتعلقة ببعض المنازل المبنية خارج الحيز العمراني.

وتأتى أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الخطة الجديدة، التى تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالى 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل فى "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالى 20 نقطة مئوية، فضلًا عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالى 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحى

ونستعرض أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى، وفق ما أعلنته الحكومة مؤخرا:

-رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم.

-تركيب 14.1 ألف عامود إنارة.

- إنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا.

- إنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، بجانب تأسيس 9 وحدات اجتماعية.

- الوصول لتغطية شبكة الصرف الصحى بالقرى بنسبة 37,5%.

- تحسين جودة خدمات الاتصالات بتزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بـ1000برج.

-توصيل مرافق بها الألياف الضوئية فى 51 مركزا بتكلفة قدرها 5,6 مليار جنيه.

- تنظيم قوافل طبية بتلقى 2 مليون أسرة خدمات صحية ضمن المبادرة

- تحمل نفقات تعليم مليون ونصف طالب جدد.

- الوصول لـ4.5 مليون من المستفيدين من تكافل وكرامة.

- تمكين المرأة بمشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل

- التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية