تيسير مطر يتضامن مع مستقبل وطن وتنسيقية الأحزاب في تعديل قانون الشهر العقاري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، تضامن حزبه مع أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تقديم تعديل لقانون الشهر العقارى، مطالبا في الوقت ذاته بتطبيق المادة 35 مكرر بشأن تسجيل الوحدات السكنية.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم إن مطالبة حزب إرادة جيل بتأجيل تطبيق المادة 35 مكرر لمدة عام، يأتي تجاوبا مع مطالب المواطنين المخاطبين بهذا القانون، وإن تحرك نواب الأغلبية يأتى تعبيرا عن إحساس النواب بنبض الشعب، مشيرا إلى أن حزب إرادة جيل تابع بشغف ردود الأفعال الواسعة بشأن تسجيل الوحدات السكانية.

وأوضح "مطر" أن أهم إجراء يجب إدخاله على هذا القانون أن يتم توحيد الجهة التي ستحصل على النسبة المالية حال التسجيل من الوطن، ثم يتم توزيع هذه النسبة وفقا لآلية محددة بين المؤسسات، بدلا من أن يقوم المواطن بالذهاب إلى أكثر من جهة يقوم فيها بالدفع وهو ما يحمله مشاقة كبيرة جدا.

وأضاف :" الإشكالية تكمن فى الرسوم والرسوم تنطلق من عده قوانين وليست فى قانون الشهر العقارى فقط، مشددا على احترام الراي العام وظروف المواطن المصري والحفاظ على مؤسسات الدولة من مبادي حزب إرادة جيل التي يعمل عليها دوما.

وقد أعلن حزب مستقبل وطن، اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعى على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقارى مستهدفا التسيير على المواطن فى تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري.

كما أكد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنهم تابعوا بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصرى العظيم حول قانون الشهر العقارى، متابعين: "إذ نؤكد على ضرورة الخطوة التى تبدأ بحصر المجتمع العقارى المصرى، فإنهم فى ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية".