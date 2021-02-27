أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S21.. مفاجأة للعملاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاجئ عملاء شركة سامسونج بأسعار هواتف جالاكسي إس 21 (Galaxy S21)، والتي تعد أرخص من جالاكسي إس 20 التي صدرت العام الماضي.

وأطلقت الشركة الكورية الجنوبية في بداية شهر فبراير/شباط الجاري هواتف (Galaxy S21) التي تأتي بأحدث المواصفات للحصول على الأداء القوي، وتحسينات في الكاميرا.



ويعد أهم ما يميز هواتف سلسلة جالاكسي إس 21 هي أسعارها، حيث أن سعر كل طراز في السلسلة أقل بقيمة 200 دولار من سعر الإصدار المقابل له في هواتف سلسلة جالاكسي إس 20 التي صدرت العام الماضي.

يبدأ الهاتف الأول Galaxy S21 بسعر 800 دولار، ويبدأ الهاتف الثاني Galaxy S21 Plus بسعر 1000 دولار، ويبدأ الهاتف الأكبر Galaxy S21 Ultra بسعر 1200 دولار، ما يقل بنحو 200 دولار لأسعار هواتف سلسلة (جالاكسي إس 20) التي أطلقتها سامسونج العام الماضي.

كورونا والمبيعات

ودفعت الظروف الاقتصادية السيئة التي يشهدها العالم الآن بسبب كورونا وقلة مبيعات طرز العام الماضي، دفعت سامسونج إلى تقديم مجموعة من التنازلات المحسوبة لطرح هواتف هذا العام بهذه الأسعار، في حين أنها وعدت بأن تعمل هواتف (Galaxy S21) الجديدة بشكل أفضل من سابقاتها، على الرغم من سعرها الأرخص.

لتخفيض سعر كل طراز بقيمة 200 دولارٍ في هواتف (Galaxy S21) عن طرز سلسلة S20 للعام الماضي اضطرت الشركة الكورية إلى إحداث 4 متغيرات

إزالة الشاحن والسماعات

عندما قامت أبل بخطوة إزالة الشاحن وسماعات الأذن السلكية من العلبة في هواتف (آيفون 12) بغرض حماية البيئة أثارت الكثير من الجدل، ولكن سرعان ما تقبل المستخدمون الأمر ولم تتأثر مبيعات هواتف آيفون 12.

لذلك دفعت شركة سامسونج عملاءها لإعادة استخدام الملحقات القديمة من أجل الحفاظ على البيئة تمامًا كما فعلت أبل.

وبما أن سامسونج تستخدم منافذ شحن من نوع (USB-C) في هواتفها منذ عام 2017؛ ستظل الشواحن القديمة متوافقة مع هواتف (Galaxy S21).

دقة الشاشة

قامت شركة سامسونج بتقليل دقة الشاشة بمقدار النصف في طرازي S21 وS21 Plus، حيث يشترك الهاتفان في نوع الشاشة، ودقتها، ولكن يختلفان من حيث المقاس.

يضم الأول شاشة بمقاس 6.2 بوصة، ويضم الثاني شاشة أكبر بمقاس 6.7 بوصة، وكلتهما بالدقة نفسها وهي 2400 × 1080 بكسلا، ويدعمان معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا.

في حين يتوفر S20 وS20 Plus للعام الماضي بالمقاسات نفسها، ولكن دقة الشاشة كانت الضعف وهي 3200 × 1440 بكسلًا.

بينما ظل الهاتف الأكبر في السلسلة وهو (Galaxy S21 Ultra) يتميز بالدقة العالية كما في طراز العام الماضي وهي 3200 × 1440 بكسلا.

كما قامت سامسونج أيضًا بتقليل سعة ذاكرة الوصول العشوائي في طرازي S21 وS21 Plus، حيث يتوفران بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5؛ بسعة 8 جيجابايت فقط.

في حين كان طرازي S20 وS20 Plus للعام الماضي اللذان يدعمان شبكات 5G يتوفران بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، بينما تتوفر الطرز التي تدعم شبكات 4G LTE بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت.

ويعني هذا أن سامسونج قللت سعة ذاكرة الوصول العشوائي في طرازي S21 وS21 Plus هذا العام – بما أن كل الطرز تدعم شبكات 5G – بمقدار 4 جيجابايت.

ولكن ظل الهاتف الأكبر (Galaxy S21 Ultra) يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول عشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وبالإضافة إلى أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، فهو الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يدعم تقنية (Wi-Fi 6E).

إزالة منفذ microSD

تتميز هواتف سامسونج في سلسلتي Galaxy S و Note دائمًا بإمكانية زيادة السعة الداخلية للتخزين من خلال بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD، ولكن سامسونج تخلت عن هذه الميزة في هواتف (Galaxy S21).

وبذلك تنضم هواتف سامسونج الجديدة لهذا العام إلى هواتف Galaxy Z Fold 2 وZ Flip التي صدرت العام الماضي في التخلص من منفذ بطاقة microSD لأن استخدامها انخفض بشكل ملحوظ؛ وفقًا للشركة.

التصميم

يقدم هاتف سامسونج (Galaxy S21) أكبر تغيير في سمات التصميم المميزة لسلسلة هواتف (جالاكسي إس) في الآونة الأخيرة. فبدلاً من أن يأتي بتصميم من الزجاج أو السيراميك كما كان الحال في هواتف ( Galaxy S20) التي صدرت العام الماضي والإصدارات السابقة.

استخدمت سامسونج مادة بلاستيكية مصنوعة من (البولي كربونات)، تُطلق عليها اسم (glasstic)، من المفترض أن تكون شبيهة بالزجاج وتوفر مظهرًا وملمسًا أفضل من البلاستيك التقليدي، كما فعلت في هاتف (Note 20)، وتسمح هذه المادة بالشحن اللاسلكي.

ومع ذلك؛ جاء كل من هاتفي S21 Plus وS21 Ultra بتصميم مميز من الزجاج مع إطار من المعدن، بالإضافة إلى وجود طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) في الجهتين الأمامية والخلفية لمقاومة الخدوش والصدمات، وهو أحدث إصدار من زجاج Gorilla، والأكثر متانة على الإطلاق حتى الآن.

يتميز زجاج (Gorilla Glass Victus) بأنه يمتلك ضعف مقاومة الخدش التي يوفرها الإصدار السابق (Gorilla Glass 6)، ويمكنه تحمل السقوط من ارتفاع مترين مقابل 1.6 متر فقط في (Gorilla Glass 6).

ويعني هذا أن الهاتف لن يتأثر إذا سقط من يديك عندما ترفعه أمام أذنك أثناء المكالمة.