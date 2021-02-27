هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان يتصدر الترند العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تصدر هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان الترند العالمي لموقع "تويتر"، رفضا لتقرير أمريكي بشأن جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.



وشارك سعوديون في الهاشتاق بينهم أمراء وكتاب وإعلاميون وفنانون ودعاة ورياضيون، مقللين من قيمة تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الذي أكدت الخارجية السعودية أنه مبني على "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة".

وأكدت حكومة المملكة العربية السعودية أنها "ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال".

الكثير من المغردين السعوديين شككوا فيما تضمنه التقرير، كونه مبنيا على استنتاجات وليس أدلة، من قبيل (نظن / نعتقد/ ربما).