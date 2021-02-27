شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لموقع "وورلد ميتر" أن ما يزيد على 113.99 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و529421.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

فرضت مدن وولايات برازيلية حزمة جديدة من القيود في محاولة لاحتواء موجة من حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" تهدد بإرهاق مستشفياتها المكتظة بالفعل.

وتكافح البرازيل التي تجاوز عدد الوفيات فيها 250 ألفاً، للتعامل مع موجة متزايدة من الإصابات التي دفعت بوحدات العناية المركزة إلى حافة الهاوية في عدد كبير من بؤر الإصابات.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجلت 65169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1337 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك بعد يوم من تسجيلها ثاني أكبر عدد للإصابات اليومية بالفيروس منذ ظهور الوباء قبل عام.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل عشرة ملايين و455630 حالة إصابة و252835 وفاة في المجمل، وذلك في ثالث أكبر انتشار للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، السبت، تسجيل 9762 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و369 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالاً مليونين و434446 إصابة و69888 وفاة.

بعدما اقتربت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا في جمهورية التشيك من 20 ألف حالة منذ بداية تفشي الوباء، شددت السلطات التشيكية الجمعة القيود، بعدما تسبب تفشي الفيروس في الدولة الواقعة بوسط أوروبا في الضغط بشدة على النظام الصحي.

وقدرت وزارة الصحة العدد الإجمالي لحالات الوفاة بعد تأكد الإصابة بفيروس كورونا بـ19999 حالة.

وارتفع عدد المصابين منذ بداية الجائحة بمقدار 14457 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 1.2 مليون، ويبلغ عدد سكان جمهورية التشيك العضو في الاتحاد الأوروبي حوالي 10.7 مليون نسمة.

وأعلن وزير الداخلية يان هامسيك، الجمعة، أنه بسبب العدد الهائل من الإصابات بفيروس كورونا، فإن جمهورية التشيك ستقيد بشكل كبير حرية تنقل المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

واعتباراً من يوم الإثنين، لن يسمح للأشخاص بمغادرة مناطقهم إلا في حالات استثنائية، حيث سيتم السماح لهم بالتوجه إلى العمل وزيارة الأطباء والذهاب إلى المصالح الحكومية، بشرط أن يتمكن الأشخاص من تقديم الأدلة المناسبة.

ولن يسمح بالمشي وممارسة الرياضة أثناء أوقات الفراغ إلا في بلدة السكان أو البلدية الخاصة بهم، وسيتم تطبيق الإجراءات مبدئياً لمدة ثلاثة أسابيع، وستتحقق الشرطة من الامتثال لها، وسيتم نشر حوالي 5000 جندي للمساعدة.

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 589 إصابة و46 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها و10590 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت صباح الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني للوقاية من فيروس كورونا، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" في أوائل فبراير/شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وأشار بيان من صندوق الاستثمار الروسي المباشر، الأربعاء، إلى أن مصر وافقت على استخدام لقاح (سبوتنيك- في) الروسي، لتصبح الدولة الرابعة والثلاثين خارج روسيا والثالثة في شمال أفريقيا التي تعتمد هذا اللقاح.