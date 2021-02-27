شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى نائب تنسيقية شباب الأحزاب يتابع سير عمل إدارة التضامن بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والاشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة لإدارة غرب مدينة نصر للتضامن الاجتماعي لمتابعة عمل الإدارة.

وكان أحمد فتحى نظم من قبل زيارات تفقدية مفاجئة لعدد من دور الأيتام، وذلك استكمالا للزيارات التفقدية لمراقبة الخدمات المقدمة ببعض دور الأيتام وذوي القدرات الخاصة الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

ووجه النائب أحمد فتحى اهتمامه بكل من مستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلى حسن التعامل والخدمة التعليمية المقدمة.

يذكر أن النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بمجلس النواب، نظم من قبل عددا من الزيارات التفقدية لمراقبة جودة الخدمات المقدمة ببعض دور المغتربات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بصحبة مسؤلي دور المغتربات، واستمع "فتحي" للطالبات ودار النقاش بينهم حول مستوى المعيشة، الشكاوى والمقترحات، وشدد "فتحى" على الاهتمام بمستوى المعيشة ودرجات النظافة بالإضافة إلى حسن التعامل.

ومن المقرر أن يستمر النائب أحمد فتحى، فى القيام بمثل تلك الزيارات للوقوف على آخر المستجدات وساعياً للوصول لأعلى مستوى من الخدمة التى تقدم للمواطنين.