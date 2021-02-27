مدة سداد تصل لـ 10 سنوات.. تفاصيل قرض أصحاب المهن الحرة بـ 5 بنوك خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تتيح 5 بنوك خاصة قرض شخصي (كاش) لأصحاب المهن الحرة المصريين الذين يمتلكون أعمالًا خاصة ويعملون في السوق المصري ويمكنهم إثبات دخولهم من خلال كشف حساب من أي بنك.

وتشمل قائمة البنوك الخمسة التجاري الدولي، وقطر الوطني الأهلي، والإسكندرية، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC بهدف مساعدتهم على تنمية وتطوير أعمالهم من خلال تمويل المعدات، والأدوات والمواد التي يحتاجها أعمالهم بأسهل وأبسط الإجراءات.

وتتوحد البنوك في المستندات والأوراق المطلوبة من العميل للموافقة على القرض وقدرة البنك على التأكد من بياناته وتشمل المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية)، وسجل تجاري حديث، وكشف حساب بنكي لآخر 6 شهور (للعملاء الجدد فقط)، وإيصال مرافق حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز (بحد أقصى 3 شهور)، و‏‫إثبات دخل البطاقة الضريبية الأصلية للاطلاع عليها، ونسخة يتم الحصول عليها.

وتتباين تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة من بنك إلى أخر بحسب قيمة القرض، وفترة سداد القرض، وعمر العميل، ونسبة الفائدة، وهذه هي أبرز تفاصيل القرض.

1-البنك التجاري الدولي (CIB):

قيمة القرض: من 10 إلى جنيه إلى 750 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

سعر الفائدة: يتراوح بين 19% حتى 23.5% متناقصة سنويا.

عمر العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

تأمين على الحياة خلال فترة سداد القرض

2-بنك HSBC:

قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

فترة سداد القرض: من 6 شهور إلى 5 سنوات.

نسبة الفائدة: من 18% إلى 19% سنويا.

عمر العميل: يبدأ من 30 عاما على ألا يتجاوز عن 65 عاما في نهاية فترة سداد التمويل.

الدخل الشهري: لا يقل عن 10 آلاف جنيه.

3-بنك الإسكندرية:

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه بحسب موقع البنك.

فترة سداد القرض: تصل إلى ٧ سنوات.

نسبة الفائدة: تتباين من عميل إلى أخر حسب الجدارة الائتمانية.

عمر العميل: من ٢٥ إلى ٦٥ عاما.

الدخل الشهري: يتوقف حسب المهنة والنشاط.

4-بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه.

مدة القرض: تبدأ من 12 شهرا وتصل إلى 5 سنوات.

نسبة الفائدة: تبدأ من 17% متناقصة سنويا وتزيد حسب حالة كل عميل.

عمر العميل: لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن ٦٠ عاما عند نهاية مدة القرض.

الحد الأدنى للدخل الشهري: ألفي جنيه.

5-البنك العربي الأفريقي الدولي:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه.

فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

نسبة الفائدة: متدرجة حسب تصنيف الشركة ونوع المهنة والجدارة الائتمانية.

عمر العميل: لا يقل عن 21 سنه وألا يزيد عن 65 سنة عند تاريخ انتهاء التمويل.

الدخل الشهري: 5 آلاف جنيه.