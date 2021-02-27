البلطي عند 20 جنيهًا للكيلو.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي في سوق الجملة بالعبور، اليوم، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وهو سعر أمس.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيهًا، وبقى سعر كيلو السمك البوري ثابتا بين 42 و48 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.