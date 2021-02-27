مشكلة تقنية.. أول تعليق من التعليم بعد سقوط سيستم امتحانات أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، من صعوبة الوصول إلى منصة الإمتحان، في اليوم الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وانطلق اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لأولى ثانوي، بإجراء امتحان اللغة العربية والأحياء، وذلك في الساعة ٩ صباحا، إلكترونيا من المدرسة.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لعدم تمكن الطلاب من دخول الإمتحان وذلك لأسباب تقنية، متعلقة بالسيستم وشبكة الاتصال.

ومن جانبها علقت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم تمكن الطلاب من دخول الإمتحان، قائلة: مشكلة تقنية.

وأضافت شاهين في تصريحات صحفية: "مشكلة تقنية في عدد محدود من المحافظات، وسيتم تعويض الطلاب".​