ليبيا.. عقيلة صالح يحدد موعد التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 55 دقيقة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن تحديد يوم الإثنين 8 مارس القادم، ليكون موعدا لعقد جلسة في مدينة سرت للتصويت على منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة.

ودعا صالح لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة المكلفة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك في حال أكدت لجنة (5+5) تأمين الجلسة، وإن تعذر ذلك يتم تحويل مكان انعقاد الجلسة لتتم في المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق، في ذات اليوم المحدد.

وطالب رئيس مجلس النواب، في رسالة، لجنة (5+5) بالرد بشكل رسمي على المجلس بوقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

وكان رئيس الحكومة الليبية المُنتخبة، عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن، الخميس، عن إرسال “مقترح لمعايير هيكلية الحكومة” إلى رئاسة مجلس النواب الليبي، مؤكدا أن ملفات الأمن والاقتصاد وفيروس كورونا ستكون أبرز الملفات التي ستركز عليها حكومته.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الليبية الجديدة “تدعم الشراكة مع تركيا في إطار احترام السيادة الليبية، وسنستمر في الاتفاق المبرم مع حكومة السراج”، مضيفا أن “العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة علاقات احترام متبادل”.

وأضاف أنه “استقبل أكثر من 3000 سيرة ذاتية للانضمام إلى الحكومة” التي قال إنها “ستكون حكومة وحدة وطنية للم شمل جميع الليبيين”، وستشكل من “ممثلين عن جميع المدن وهدفها توحيد الشعب”.

وقال الدبيبة إنه تمت مراعاة “التوزيع العادل للمسؤوليات بين غرب وشرق وجنوب البلاد”، مضيفا “لجأنا إلى مجلس النواب من خلال الدوائر الانتخابية الـ13 وطلبنا منهم تقديم مرشحيهم للحكومة”.

وينخرط القادة السياسيون في مخاض عسير لمنح الثقة للحكومة الجديدة لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار للبلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وفي الخامس من فبراير الحالي، انتخبت لجنة الحوار الوطني، المكونة من 75 شخصا، قائمة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، المكونة من موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيسا للحكومة.