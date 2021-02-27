مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وقالت اللجنة، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 8 في حضرموت، و3 في شبوة، وإصابة واحدة في المهرة.

وأضافت اللجنة، إنها سجلت حالتي وفاة، حالة في حضرموت، وحالة أخرى في المهرة، ولم تسجل أي حالة شفاء لليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة المصابة بفيروس كورونا (2267) منها (729) وفاة و(1434) حالة تعاف