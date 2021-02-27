حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

اصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئياً ومغبر نسبياً نهاراً والفرصة لا تزال مهيأة لتشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية التي من المحتمل أن يرافقها هطول أمطار متفرقة ( خفيفة إلى متوسطة) على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية مع إمكانية تشكل الضباب والشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز ) ويكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً بارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً إلى غائم ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على السواحل الجنوبية والجنوبية الغربية وباب المندب والمناطق المحاذية لها، وتكون الرياح وتتراوح سرعتها ما بين 06 إلى 16عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس مغبر نسبيا على صحاري محافظات (حضرموت، المهرة، مأرب، الجوف وشبوة ) وأجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة السرعة تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 عقدة.

ونبهت النشرة المواطنين في المرتفعات الجبلية والسواحل الغربية بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وحذرت سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والشابورة المائية.

كما دعت سائقي المركبات على الطرقات الصحراوية والدولية السريعة ( الجوف، مأرب، شبوة وصحارى محافظات حضرموت والمهرة ) إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار الواسع الإنتشار