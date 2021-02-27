رئيس مجلس النواب الليبي يدعو رسميا لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الإثنين المقبل بسرت

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، رسميا، لانعقاد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين المقبل، بمدينة سرت.



وقال صالح في بيان تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد لمناقشة منح الثقة للحكومة الإثنين 8 مارس المقبل، بمدينة سرت في حال أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة.

وتابع في حال تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب بطبرق في نفس الوقت، مشيرا إلى أن لجنة "5+5" ، يجب عليها الرد بشكل رسمي على مجلس النواب قبل المُوعد المحدد لانعقاد الجلسة.

وأوضح أن قرار الدعوة للانعقاد جاء الاطلاع على الإعلان الدستوري والمادتين رقم 13، و رقم 179 من القانون رقم 04 لسنة 2014، بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأعلن عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، الخميس في مؤتمر صحفي، تسليم مقترح معايير حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج الحكومة ومخرجات الحوار السياسي لرئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

وأكد الدبيبة سعيه لتشكيل حكومة تكنوقراطية ممثلة للمجتمع الليبي هدفها المصالحة الوطنية، مستعينا بالدوائر الانتخابية الـ 13 بمجلس النواب في التشكيل، لتقود البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.