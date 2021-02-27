شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التزامات وزارة الصحة لدعم " ذوى الهمم" وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضوابط حصول ذوي الهمم على حقوقهم المنصوص عليها في القانون، والتي تهدف جميعها في المقام الأول لدمجهم في المجتمع بصورة كاملة، وفيما يلي نستعرض التزامات وزارة الصحة بشأن ذوى الاحتياجات والأجهزة المعنية بما يلي:

1. الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها.

2. تقرير العلاج تبعًا لطبيعة الإعاقة ودرجتها.

3. تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه.

4. توفير العلاج والمكملات الغذائية.

5. تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة.

6. توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة.

7. تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة.

8. توعية الشخص ذى الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية.

9. فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبى للشخص ذى الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتى.

10. إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثى كإجراء وقائى لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.