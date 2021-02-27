شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طلبات مناقشة عامة أمام مجلس النواب غدا.. الزيادة السكانية وسعر القصب أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الأحد، موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من بعض النواب يطالبون فيها بتوضيح الحكومة لسياستها بشأن عدد من القضايا والمشاكل، ومن المقرر أن يقوم المجلس بتفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشتها، وهى تشمل الآتى:

1- طلب مقدم من النائبة سحر العشرى و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدنى فى المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى.

2- طلب مقدم من النائب فتحى قنديل و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3- طلب مقدم من النائب طلعت عبد القوى وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

4- طلب مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبى على المجتمع والاقتصاد.

5- طلب مقدم من النائبة فاطمة سليم و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

6- طلب مقدم من النائب محمود عصام موسى و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.

7- طلب مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.