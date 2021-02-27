يد العون.. تقرير يكشف مساعدات الامارات المستمرة للشعب الصومالي

محمد الفلاح - السبت 27 فبراير 2021

ما زالت دولة الامارات من أوائل الدول التي تساعد المحتاجين في كل مكان، حيث أن مكاتب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، موجودة في الصومال منذ أكثر من 20 عاماً، وأن مساعدات الإمارات للصومال لم تنقطع يوماً، وأن الهيئة مستمرة في مد يد العون للمحتاجين حول العالم.



وأوضح التقرير بان الإمارات سباقة في التجاوب مع المتأثرين، حيث أطلقت الدولة بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حملة كانت بعنوان «لأجلك يا صومال»، بهدف تعزيز استجابتها لدعم الأوضاع الإنسانية، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأشقاء في الصومال، جراء الجفاف والمجاعة التي حلت بالبلاد.

وأشاد مسؤولون صوماليون أكثر من مرة بمواقف دولة الإمارات المشرفة تجاه الشعب الصومالي التي أكدوا أنها تأتي تعبيراً حقيقياً عن مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات وقيادتها الرشيدة لأوضاع الصوماليين، وسعيها الحثيث لتجنيبهم ويلات الحروب والنزاعات، مشيرين إلى أن الإمارات لم تدخر جهداً في القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب الصومالي، ولم تتوقف يوماً عن نجدته.

وأكدوا أن مواقف الإمارات ليست بالأمر الغريب عليها، وأنها دائماً ما تقدم يد العون وتحرص على تقديم المساعدات ونجدة المنكوبين والمحتاجين في كل مكان، مشددين على أن مواقف الإمارات دائماً تأتي في وقت أحوج ما يكون له الشعب الصومالي من دعم ومساندة لتجاوز ظروفه الصعبة.