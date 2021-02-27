شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن تأييد مملكة البحرين لما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي ، رحمه الله.

وأكدت، أهمية الدور الأساسي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، معربة عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة.