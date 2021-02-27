وزير الخارجية فؤاد حسين يصل إلى طهران

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى طهران".

وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف ، قد أعلن أمس الجمعة ، أن زيارة وزير الخارجية ستستمر يوما واحدا ، يُجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.



وأضاف، أن "المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد".