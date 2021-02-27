شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب تنقل مطالب أهالى دسوق لمحافظ كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة هيام الطباخ ،عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة موسعة مع أهالى "فم الصعيد بالكشلة" فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وأجرت عضو مجلس النواب جولة ميدانية للتعرف على المشكلات التى عرضها الأهالى على أرض الواقع .

وتقدمت هيام الطباخ ، عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بطلب الى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تضمن مشكلة أهالى فم الصعيد الكشلة بدسوق بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالمنطقة و إدراج المشروع فى خطة الهيئة،وعرضت على المحافظ مجموعة من المشكلات بالمدينة، وتعهدت المهندسة عايدة ماضي رئيس مجلس المدينة بالبدء فى حل مشكلة فم الصعيدي فورا.

وأكدت النائبه هيام الطباخ ، خلال اللقاء مع الأهالى ، إن الممارسة الفعلية للدورالنيابى والبرلمانى ، هو التواجد على الأرض وسط الناس ، والاستماع الى مشاكلهم ونقلها للمسؤلين للعمل على حلها ، مشيرة الى أنه تم وضع المشاكل المزمنة لمحافظة كفر الشيخ و دسوق المدينة وقراها نصب أعيننا وبدأنا التحرك فيها تدريجياً ، وكان من أولوياتنا في المصالح العامة جنبا إلى جنب مع مطالب أهلينا الشخصية رصف مدخل دسوق حتى مزلقان البدالة مرورا بموقف الأرياف، توفير جهاز أشعة لمستشفي الصدر، توفير الأدوية الممكنة في المستشفي العام بأسرع وقت".

جاء ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة ، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى و الاستماع الى مطالب أهالى دائرتهم و العمل على حلها، وهو ما ظهر جليلا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .