تقرير دولي: أردوغان يقود تركيا لمستقبل قاتم

قال موقع أوبن ديموقراسي الدولي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجالته يقودون تركيا لحافة الهاوية ومستقبل قاتم، معتبرًا أن تعامل السلطات التركية مع احتجاجات جامعة بوغازيتشي كانت خير دليل على ضعف القيادة التركية.

ووفقا للموقع، فإنه عندما وصل حزب العدالة والتنمية (AKP) إلى السلطة في تركيا عام 2002، كان أول ما فعله زعيمه، رجب طيب أردوغان، هو إحاطة نفسه ببيروقراطيين متعلمين، أمثال علي باباجان أو أحمد داوود أوغلو أو عبد الله جول.

حيث كان باباجان - كبير المفاوضين في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، كما تخرج من جامعة الشرق الأوسط التقنية المرموقة في تركيا، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث وسترن في الولايات المتحدة وقبل قبول دعوة للعمل في حكومة أردوغان، كما كان باباجان مستشارًا ماليًا في شيكاغو.

أما داود أوغلو - وزير الخارجية ورئيس الوزراء سابقًا - حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوجازيجي، قبل انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية، درس في ماليزيا وترأس قسمًا للعلوم السياسية في تركيا.

وجول، الذي شغل منصب وزير الدولة ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، هو دكتور في الاقتصاد عمل في البنك الإسلامي للتنمية قبل الانضمام إلى سلف حزب العدالة والتنمية، حزب الرفاه، وعمل كعضو في البرلمان.

ولكن في السنوات الأخيرة، كان هناك تغيير، حيث خرجت هذه الأسماء رافضة لحكم أردوغان واستقالوا من العدالة والتنمية حيث شكل باباجن وأوغلو أحزاب معارضة خاصة بهم.

ووفقا للموقع فقد سادت المحسوبية في حكم أردوغان، حيث تم تعيين حمزة يرلي كايا، المصارع الأولمبي مرتين، في مجلس إدارة ثالث أكبر بنك عام في تركيا، تم انتخاب أبو بكر شاهين، رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، لعضوية مجلس إدارة بنك عام بارز آخر وتم تعيين مصطفى سنكار، رئيس حديقة حيوان أنقرة، كنائب لرئيس مركز النشر في مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية، وإركان كانديمير، عضو سابق في مجلس إدارة فرع الشباب التابع لحزب العدالة والتنمية، تم تعيينه نائبًا لرئيس وزارة الصحة، وأضاف الموقع أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء الناس، هو علاقاتهم بحزب العدالة والتنمية، وثناءهم العلني على زعيمه أردوغان.

وتابع الموقع: من جديد يعود أردوغان لتعيين الموالين له وأخر مثال على ذلك هو تعيين ميليح بولو على رأٍس جامعة بوغازيتشي مما أسفر عن احتجاجات طلابية وأكاديمية استمرت حتى الأن.

وتابع الموقع: مقارنة برؤساء بوغازيتشي السابقين، فان السجل المهني لبولو ليست مثيرة للإعجاب.

بعد أيام قليلة من تعيينه، واجه بولو مزاعم سرقة أدبية في أطروحته، والسرقة الأدبية هي خط أحمر لا ينبغي لأي أكاديمي ذي مصداقية - ناهيك عن رئيس الجامعة - تجاوزه، فهي أخطر خطيئة في الأوساط الأكاديمية.

يبدو أنه تم نسخ فقرات كاملة ولصقها دون اقتباس مناسب، مما يشير إلى أن بولو ليس مخلصًا للعلم، كما ينبغي أن يكون أي أكاديمي، ولكنه يتوق إلى السلطة السياسية والمكانة، ونفى بولو الاتهام معتبرا إياه جنحة صغيرة تم فرضها عليه كجزء من حملة تشهير أكبر من أجل حفظ مقعده.

لم يستقيل بولو بعد بالنظر إلى حبه لمنصب مرموق، فمن المحتمل ألا يفعل ذلك، وكان من الممكن أن يختار أردوغان استبدال بولو أو كان من الممكن أن يختار الاستماع إلى الأسماء التي عمل معها سابقًا، مثل باباجان، الذي مدد دعوة لاستقالة بولو. لكن هذا سيكون طلبًا سامًا للغاية من السلطان الذي يحب عرشه ويخشى بشدة فقدانه.

وبالنسبة لرئيس يتخذ الإمبراطورية العثمانية كنقطة مرجعية له، يحتاج أردوغان إلى الاحتفاظ والرجوع لبعض مستشاريه القدامى - على سبيل المثال بدلًا من أن يفقدهم في مناصب أكاديمية في الخارج، أو وضعهم في السجن بعد محاولة الانقلاب، أو شاهدهم يشكلون أحزابهم السياسية الخاصة.

واختتم الموقع قائلا: كانت الدولة العثمانية هي رجل أوروبا المريض، ولكن هذا الوصف لم يصف الخسارة السريعة للأراضي العثمانية التي بدأت في أواخر القرن السابع عشر فحسب، بل وصف أيضًا إمبراطورية تفتقر إلى الحكم الراسخ