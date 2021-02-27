شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 601 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 589 إصابة و46 وفاة في اليوم السابق.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها و10590 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر صباح الثلاثاء 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر.