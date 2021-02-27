شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات صندوق "تحيا مصر".. المعاونة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أهمية الدور الذى لعبه صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية، ومنذ نشأته والذى تعاظم وتضاعفت عدة مرات خلال السنة الأخيرة حيث كان فى الصفوف الأولى للمواجهة فى ظل جائحة كورونا إلى جوار الحكومة المصرية التى نال أدائها فى التعامل مع هذه الأزمة استحسان وإشادة العالم.

وفى هذا الصدد، نستعرض اختصاصات الصندوق فى ضوء المادة (7) من القانون على النحو الآتى :

1- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية. تطوير العشوائيات، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، مشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة.

2- إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها طبقاً للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكانت المادة الأولى قد أقرت إنشاء صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق (تحيا مصر) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى، فضلا تأكيد المادة الثانية على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، ويُحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية، وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر.