شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لتعديل قانون اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين القادم، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

ونستعرض فيما يلى أهم وأبرز أهداف المشروع بقانون:

1- إضفاء المشروعية على القرارات والإجراءات التى اتخذت من قبل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية بعد انقضاء مدة ولايتهما المنتهية فى 5/9/2020

2- يعالج حالة الفراغ الناتجة عن عدم وجود سلطة مرجعية منتخبة لتنفيذ القرارات والإجراءات

3- معالجة فرضية عدم قيام أى من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بإجراء الانتخابات قبل انقضاء المدة أو الدورة الانتخابية

4- وضع حكم يسرى على جميع الحالات المماثلة عند غياب هذه المجالس لانتهاء المدة القانونية المقررة للولاية

5- المشروع يأتى استجابة لضرورات ملحة أملتها تدارك الفراغ من عدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوي للاتحاد والغرف الصناعية