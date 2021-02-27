"الغذاء والدواء الأمريكية": لقاح جونسون آند جونسون آمن وفعال ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة آمن وفعال ضد فيروس كورونا وفقا لبيانات التجربة المقدمة للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ.

وأوضحت الإدارة أن اللقاح المعروف باسم "ايه دي 26. كوف2.اس" يمنع المرض الشديد والوفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 .

ويؤكد هذا البيان النتائج الأولية التي نشرتها شركة جونسون آند جونسون الشهر الماضي. وسيتم منح اللقاح "ترخيص للاستخدام الطارئ" في تصويت من جانب اللجنة الاستشارية للقاح التابعة لإدارة الدواء والغذاء يوم الجمعة.

وإذا تم الترخيص للقاح، فسيكون لقاح جونسون آند جونسون ثالث لقاح مضاد لكوفيد-19 يحصل على "ترخيص للاستخدام الطارئ" في الولايات المتحدة، بعد اللقاحين الآخرين وهما "بي ان تي 162 بي 2" الذي تنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، و"ام ار ان ايه-1273" الذي تنتجه شركة مودرنا.

ووفقا للوثيقة، يبدو أن اللقاح يوفر الحماية ضد كوفيد-19 الذي يتطلب تدخلا طبيا بدءا من 14 يوما على الأقل بعد التطعيم.